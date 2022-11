Amici, Maria De Filippi furiosa con gli allievi: mai vista la conduttrice così arrabbiata

Nel corso delle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto emerso, pare che Maria De Filippi si sia mostrata una furia nei confronti degli allievi della scuola. La regina della televisione ha rivolto la sua attenzioni a coloro che non prestano molta attenzione alle pulizie della casetta in cui vivono. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi una furia con gli allievi della scuola di Amici. Stando alle ultime anticipazioni, pare che la conduttrice abbia rimproverato fortemente alcuni allievi. Il motivo? Maria ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti dei ragazzi per non dare troppa attenzione alle pulizie della casetta.

I dettagli su quanto successo sono stati forniti da ‘Super Guida Tv’ e ‘Amici News’. I canali informano che durante l’ultima registrazione della puntata è stato mandato in onda un filmato che mostra, ancora una volta, le condizioni di disordine e sporcizia della casetta.

Dopo la messa in onda delle immagini, la padrona di casa ha mostrato tutta la sua rabbia nei confronti degli allievi. Rabbia che è poi aumentata quando i nomi dei colpevoli non sono usciti fuori. É proprio in questo momento che la regina di Mediaset è andata su tutte le furie facendo poi i nomi dei responsabili del disordine in casetta: Ndg, Gianmarco Petrelli e Mattia Zenzola.

Non è la prima volta che ad Amici si vengono a creare situazioni di questo tipo. Durane l’anno, infatti, gli allievi sono stati più volti richiamati all’ordine della casetta e a far attenzione alle pulizie. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa succederà riguardo questa situazione che sta facendo molto chiacchierare.

Stando a quanto emerso, è la prima volta che Maria De Filippi si mostra così arrabbiata sul piccolo schermo. Staremo a vedere cosa è successo.