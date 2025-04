Amici, Luk3 Ritorna sui Social senza Alessia

Luk3, il giovane cantante di Amici 24, è stato eliminato nella terza puntata del serale, un evento che ha suscitato emozioni forti, sia in lui che nei suoi compagni, in particolare nella ballerina Alessia. Dopo l’eliminazione, Luk3 ha condiviso i suoi sentimenti sui social, esprimendo gratitudine per l’esperienza vissuta. Ha dichiarato: “Non penso di uscire a testa bassa, sono contento di come ho cantato e questo posto mi ha fatto capire che voglio fare questo nella vita”.

La sua professoressa, Lorella Cuccarini, ha condiviso un messaggio affettuoso su Instagram, lodando la sua crescita personale e artistica nel corso del programma, sottolineando l’importanza del duro lavoro e della passione. Anche Luk3 ha voluto ringraziare i fan, dicendo che la vera vittoria è stata trovare se stesso e la propria musica. Ha promesso di continuare a scrivere e cantare, esprimendo entusiasmo per il futuro.

Tuttavia, un aspetto che ha attirato l’attenzione è la mancanza di un pensiero dedicato ad Alessia nel lungo messaggio di Luk3, lasciando i fan a chiedersi se il giovane cantante l’abbia già dimenticata. Nonostante la loro connessione emotiva durante il programma, l’assenza di un suo riferimento ha sollevato interrogativi sui sentimenti di Luk3 nei suoi confronti.

In sintesi, Luk3 ha utilizzato i suoi social per riflettere sul percorso fatto, ringraziando coloro che lo hanno sostenuto, ma la sua omissione nei confronti di Alessia ha destato qualche perplessità tra i fan, interrogandosi sul futuro della loro relazione.