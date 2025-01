Amici, Luca Jurman ‘spietato’ nei confronti di alcuni allievi: le sue dichiarazioni

Luca Jurman, ex coach di Amici di Maria De Filippi, ha criticato aspramente il programma e alcuni allievi durante una diretta su Twitch. Jurman, noto per il suo contributo a favore degli aspiranti cantanti, ha in particolare puntato il dito contro l’uso eccessivo dell’autotune, sostenendo che questo strumento distorce le reali capacità vocali degli artisti. Secondo lui, gli allievi non riescono a mostrare il loro vero talento, rendendo la musica meno autentica.

Jurman ha espresso dispiacere per la decisione di Anna Pettinelli di eliminare Ilan, un allievo che lui considera talentuoso e meritevole di continuare il suo percorso. Critica i professori per non averlo guidato adeguatamente, sottolineando che avrebbero dovuto aiutarlo a migliorare il suo vibrato e la tecnica vocale, invece di farlo allontanare dal programma.

In particolare, ha rivolto dure critiche a due allievi di questa edizione: TrigNO e Luk3. Riguardo a TrigNO, Jurman ha affermato che la sua esibizione è “triste” e ha paragonato la sua espressione musicale in maniera negativa. Ha sottolineato che ci sono artisti, come Diego, che avrebbero meritato di rimanere nel programma. Per quanto riguarda Luk3, ha detto che il suo uso dell’autotune lo fa sembrare un “bambino dell’asilo” e ha definito le sue performance come “imbarazzanti”, paragonandole a un karaoke di basso livello.

Al contrario, Jurman ha elogiato Jacopo Sol, descrivendolo come un buon cantante con potenzialità. Alla fine della sua esposizione, ha lanciato un appello ai telespettatori affinché si uniscano a lui nella lotta per “salvare la musica e il talento”. Ha chiesto supporto per aiutare i giovani artisti a non cadere in situazioni simili, sottolineando l’importanza di preservare la qualità della musica e il futuro delle nuove generazioni di cantanti.

In sintesi, Jurman si pone come difensore dell’integrità musicale, invitando tutti a riconoscere e valorizzare il vero talento, piuttosto che affidarsi a tecniche che mascherano le capacità vocali.