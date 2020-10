A novembre tornerà Amici con la sua ventesima edizione e quest’anno, per la prima volta, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su Lorella Cuccarini, chiamata a gran voce a ricoprire il ruolo di professoressa di ballo accanto alla confermatissima Alessandra Celentano.

Lorella Cuccarini, secondo quanto trapelato su TvBlog, sarebbe infatti ad un passo dalla firma finale.

La trasmissione di Maria De Filippi, un paio d’anni fa, ha arruolato nel ruolo di giurata del serale Heather Parisi, da secoli acerrima nemica di Lorella Cuccarini. Sarebbe un bellissimo spettacolo, quindi, se la Parisi dovesse venire richiamata per il serale a giudicare proprio i ballerini della Cuccarini.

Lorella Cuccarini verso Canale 5

Al momento le poche certezze che abbiamo è che la donna più amata dai sovranisti italiani è uscita dalla porta di Rai Uno (e de La Vita in Diretta) per rientrare dal portone di Canale 5 e che al suo fianco potrebbero non esserci Veronica Peparini e Timor Stiffen, dato che (pare) non siano stati confermati. Ma questo, come del suo sbarco in Mediaset, sono tutti rumor da prendere con le pinze.

Ma questo per Lorella Cuccarini potrebbe non essere l’unica opportunità su Canale 5, dato che – secondo quanto scritto da Alberto Dandolo su Oggi – avrebbe proposto a Piersilvio Berlusconi anche un programma in seconda serata.