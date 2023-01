Amici, Lorella Cuccarini pronta a lasciare: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore stanno emergendo alcuni gossip su Lorella Cuccarini. Il nome della maestra di canto di Amici di Maria De Filippi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune indiscrezioni riguardo il suo futuro lavorativo. Stando a quanto emerso, infatti, presto la showgirl potrebbe lasciare il talent più amato di sempre.

Il settimanale ‘Oggi’ ha lanciato un vero e proprio scoop sul futuro lavorativo di Lorella Cuccarini. Stando a quanto emerso dal noto giornale, pare che questo sia l’ultimo anno che la showgirl ricopre il ruolo di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini potrebbe infatti fare ritorno in Rai? A rivelare lo scoop è Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘Forse non tutti sanno che…’ Secondo l’esperto di gossip pare che alcuni dirigenti Rai starebbero corteggiando in maniera insistente la maestra di canto di Amici affinché avvenga il suo ritorno in Rai.

L’idea sarebbe quella di rendere Lorella Cuccarini protagonista di una trasmissione in cui si parli di attualità e di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, si starebbe anche pensando di affidare alla ballerina e cantante uno show in prime time. Al momento, però, si tratterebbe solamente di gossip e le notizie in questione non avrebbero trovato ancora alcuna conferma.

Lorella Cuccarini e la sua avventura in Rai prima di approdare ad Amici

Ricordiamo che prima di iniziare la sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini è stata protagonista, insieme ad Alberto Matano, de La Vita in Diretta.

Come tutti ricorderanno, però, tra la showgirl e il giornalista ci sono stati alcuni attriti che hanno portato Lorella a prendere la decisione di lasciare la conduzione del programma e di iniziare la sua avventura come maestra di ballo nel talent show più amato di sempre.