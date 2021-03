Ritorno alle origini per Amici di Maria de Filippi? Dopo aver abbandonato gli schieramenti in squadre, al serale quest’anno potrebbero tornare i 2 team a sfidarsi a colpi di coreografie e canzoni. A rivelarlo è stata Lorella Cuccarini sul suo profilo Twitter. La nuova professoressa della scuola di Cinecittà ha rivelato che stasera visiterà lo studio del serale ed ha aggiunto che non vede l’ora di scoprire come saranno composte le squadre.

Ovviamente potrebbe essere soltanto una gaffe, oppure uno spoiler in pieno stile “Belen, che ne pensi di tua sorella Cecilia sulla Playa?“. In ogni caso a me il ritorno delle due squadre non dispiacerebbe affatto, così come adorerei la fantascientifica ipotesi di un comeback del pubblico parlante.

Lorella Cuccarini, il post su Amici 2021.

“Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro. In fondo, anche per me è la prima volta. Come vi immaginate le squadre?”

