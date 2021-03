Giulia Pauselli è una delle ballerine professioniste di Amici (nonché colei incaricata a leggere ogni volta il Premio Marlù) e proprio nel post puntata di ieri ha tirato una stoccatina alle allieve Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

Su Twitter ha infatti condiviso un post con scritto: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa“.

Ovviamente in molti se ne sono accorti e c’è chi l’ha sostenuta e chi, invece, ha trovato il repost poco professionale.

Giulia Pauselli io ti amavo, ma ora ti amo ancora di più😂#amici20 pic.twitter.com/bXR8nxCitC — Fran🌺 (@francescaaronex) March 28, 2021

Sto morendo per questo ritweet di Giulia Pauselli 😂#Amici20 pic.twitter.com/jr7idHP4BU — ▪️ (@Schizzataa) March 28, 2021

Il retweet di Giulia Pauselli mi sembra tutto tranne una cosa giusta, non è per niente professionale voi adesso le dite “vai Giulia/Giulia mi fai volare” e tutte ste cagate solo perché è contro Rosa e Martina, se l’avesse fatto con qualcun altro sareste già con i forconi#Amici20 pic.twitter.com/840wQ7Zand — Mamma Chioccia (@giuristapazza) March 28, 2021

Rosa Di Grazia, i Choros Ballet la distruggono: “Ma come ci è arrivata al serale?”

La ballerina Rosa Di Grazia qualche giorno fa è stata massacrata anche dai Choros Ballet (gruppo di ballerini professionisti presenti su YouTube) al grido di ‘ma come ha fatto ad arrivare al serale?‘.

