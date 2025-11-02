Amici Italia, i giudizi della settimana e le emozioni in gara

La puntata di Amici di Maria De Filippi ha offerto momenti intensi e molti spunti di discussione. Ad inaugurare la trasmissione è stato Pierpaolo, che ha trionfato nella sua sfida contro Riccardo, giudicato da Garrison.

Maria De Filippi ha introdotto i giudici per le gare di canto e danza. Tre esperti, Vanessa Incontrada, Nicolò De Devitiis e Dardust, hanno valutato le esibizioni canore, mentre Samantha Togni ha giudicato i ballerini. Dardust ha anche presentato il suo nuovo brano, conquistando il pubblico presente.

Al termine delle esibizioni, nella classifica di canto, Gard, Michele e Valentina si sono posizionati ai primi posti. Flavia, Opi e Angie si trovano invece nelle posizioni inferiori, con Flavia che dovrà affrontare una sfida. Nel ballo, Alex, Alessio e Paola sono i migliori, mentre Pierpaolo, Anna e Maria Rosaria devono prepararsi per le sfide.

Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, ma la sua insegnante si è opposta, esprimendo soddisfazione per il suo impegno. Opi ha tentato di dimostrare i suoi progressi, ma le sue esibizioni non hanno convinto del tutto.

Le pagelle della serata hanno riservato commenti incisivi. Maria De Filippi ha ricevuto un voto di 8, scusandosi per aver toccato temi delicati. Paola, la nuova entrata, ha ottenuto 7, per il suo entusiasmo e la sua gratitudine verso l’opportunità offerta. Dardust e Vanessa Incontrada hanno entrambi ricevuto 7 per le loro valutazioni offerte ai giovani talenti. Emanuel Lo ha espresso disappunto con un 6, mentre Opi ha chiuso con un 5, a causa delle sue esibizioni poco convincenti.

