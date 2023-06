Amici Full Out, cos’è successo tra Aaron e Wax al concerto di Roma

Durante i mesi passati nella casetta di Amici, Wax e Aaron hanno discusso più volte e a quanto pare anche dopo la fine del programma i due non sono diventati esattamente bff. Lo scorso 11 giugno durante il Rock in Rome presso l’Ippodromo delle Capannelle, c’è stato il concerto Amici Full Out (che andrà in onda il 20 giugno alle 21:20 su Italia 1) e molti spettatori hanno notato un dettaglio. Wax si è scatenato sulle note dei singoli di quasi tutti i suoi colleghi, tranne nel momento in cui Aaron si è esibito con i suoi pezzi.

Amici Full Out i video dell’esibizione di Aaron.

La reazione di Wax ad Amici Full Out non stupisce, basta ricordare una delle ultime litigate tra Wax e Aaron, con tanto di vaffa del cantante di Anni 70…

Aaron critica Wax: “Devi imparare a rispettare le persone qui e fuori”.

Lo scorso aprile Wax se l’è presa con una giornalista che ha osato criticarlo e Aaron in quell’occasione ha bacchettato il collega: “Non mi piace quello che ho sentito. Non posso credere alle mie orecchie. Tu non puoi mandare a quel paese la gente. E non scherzi, tu hai offeso una persona. Poi la stessa donne che hai insultato si collega con te e dice che va tutto bene perché sei istintivo e che apprezza la tua onestà. Puoi usare l’istinto, ma senza offendere. Impara a rispettare la gente qui e anche fuori. Può anche non piacerti quello che ti dice una persona, ma resta il fatto che devi frenarti. Perché, con tutto il rispetto, siamo ragazzi di 20 anni, è da 7 mesi che siamo in televisione e per fortuna e purtroppo ci stiamo montando come le macchine. Possiamo manifestare il nostro pensiero mantenendo l’educazione e rispettando“.