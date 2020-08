Se Pasquale Di Nuzzo si è sposato in Messico, c’è un altro famoso ballerino di Amici che da qualche mese è fidanzato. Cristian Lo Presti è noto perché oltre ad aver partecipato ad Amici 14, è tornato nella scuola mariana nelle vesti di professionista. Durante il suo periodo da allievo il siciliano aveva fatto appassionare i telespettatori per la sua storia con la collega Virginia Tomarchio, ma la loro relazione si era incrinata proprio all’interno del programma per un presunto tradimento di lei.

Adesso Cristian e Virginia non stanno più insieme, lei da tempo è fidanzatissima con il professionista di Amici Amilcar Gonzalez, lui invece nei mesi scorsi si è innamorato di Yousra Mohsen, una ballerina libanese conosciuta al Crazy Horse.

“Come è nata la favola tra me e Yousra? Lei mi ha detto ‘tu sarai mio per tutta la vita’. Ok, scherzo, sono stato al Crazy Horse e l’ho notata. Se mi piacerebbe diventare padre adesso che sto con Yousra? Sì, ma non ora. Diciamo entro i prossimi 10 anni, ma non adesso”.

Tra la storia di Francesca Tocca e Valentin, Stefano e Belen e Cristian con Virginia che finisce tra le braccia di Amilcar possiamo dire che Amici è meglio de Il Segreto.

L’ex professionista di Amici e le dichiarazioni del 2015 sulla crisi con Virginia e il presunto tradimento.