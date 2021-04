Due settimane un’ex professoressa di Amici ha attaccato il programma definendolo ‘teatrino ridicolo’. Adesso Mia Molinari ha voluto chiarire la situazione e in un lungo post ha replicato a chi l’ha accusata di aver sputato nel piatto in cui ha mangiato (per un anno).

“Per chi pensa che io abbia “sputato nel piatto in cui ho mangiato” spiegherò il mio percorso all’interno del programma. Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare ma solo alle mie condizioni (a differenza di coloro che a testa bassa accettano qualsiasi compromesso pur di apparire). – ha riportato blogtivvu – Entravo in sala, lavoravo e poi tornavo alla mia vita e dalla mia famiglia. Purtroppo ho dovuto abbandonare anche questa esperienza, proprio perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni”.

L’ex coreografa di Amici ha anche bacchettato la maestra Celentano e lanciato una mezza shade a Maria De Filippi.

“Rimango amareggiata nel vedere persone come Alessandra Celentano (con la quale c’è un bel rapporto di stima reciproca) prima mi “seguivano” e ad oggi, dopo il chiasso mediatico degli ultimi giorni si sono rimangiati tutto. Per quanto riguarda il tanto sentito e risentito “non si tocca la Queen Maria”, vorrei riportare tutti con i piedi per terra, ricordando che l’unica vera regina della televisione italiana è stata e sarà sempre la sola e unica Raffaella Carrà!”

Amici, il post di Mia Molinari.

