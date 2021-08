Valerio Pino è tornato in tv in Spagna ed è scoppiato il lacrime parlando del periodo complicato che sta vivendo. L’ex ballerino di Amici ospite nello show Salvame ha mosso pesanti accuse alla tv italiana, dove nessuno gli permetterebbe di parlare. Secondo Valerio in Italia soltanto andando a letto con uomini potenti si può far carriera.

“Sì è vero che da molto non appaio in tv. In Italia siamo arrivati ad un punto orribile. In Italia in tv non posso dirlo, ma qui per fortuna sì, perché c’è più libertà di dire le cose. Se non hai qualcuno dietro nel mio paese natale non fai niente. Se non vai con un produttore, un imprenditore o un regista che lavora in tv non fai nulla. Sono 10 anni che non lavoro nella tv italiana. In Italia se non hai un politico che ti piazza nel posto giusto non vai da nessuna parte. Non vale soltanto per la tv, ma anche per il cinema italiano. Ci sono attori famosissimi in Italia che sono amanti dei loro manager o di produttori e nell’ambiente lo sappiamo. Le cose sono degenerate, se adesso vuoi fare un programma tv in Italia devi seguire una strada specifica.

Nel mondo dello spettacolo in Italia c’è un’ipocrisia molto grande. Tanti non possono nemmeno dire che sono gay. Se adesso le cose sono cambiate rispetto a prima? Sì, ma in peggio. Lotto contro questo sistema da 10 anni, qui posso parlare, in Italia mi mettono il bavaglio, soltanto le riviste mi contattano per parlare, in tv no”.