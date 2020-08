Grazie alle indiscrezioni sul presunto flirt con Vladimir Luxuria (che in un’intervista ha parlato di bacetti), l’ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano è tornato al centro dell’attenzione. Diversi miei lettori mi hanno fatto notare che in passato il ragazzo aveva fatto parlare di sé per delle sue dichiarazioni bislacche su Amici e Maria De Filippi.

“Chissà come mai una certa persona all’interno della produzione mi ha detto al telefono: “da questo momento nessuno ti metterà più i bastoni tra le ruote” dopo un nostro confronto telefonico voluto da me e negatomi per molto tempo da quell’imbecille che ha rifiutato un appuntamento di persona, che mi ha cacciato dagli studi quando sono andato per cercare la verità, che si crede Dio ma che Dio non è al servizio di Maria. Nessuno più mi faceva lavorare, ed io che non capivo. Avevo 18 anni. Famoso in Italia perché usato da loro, attraverso la televisione, ma senza possibilità di lavoro perché con quella frase hanno ammesso che me le avevano tolte. Vergogna.

Bastava solo che non ci mettessero i bastoni tra le ruote. Si credono Dio. Maria crede di essere Dio. Non v’é altra spiegazione. Anche perché se un mio fidato collaboratore si muove in una direzione, rappresenta per estensione anche la mia volontà”.