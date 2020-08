Ex protagonista di Amici dice la sua su Stefano De Martino e non risparmia frecciatine.

Da Amici alla conduzione di programmi Rai, Stefano De Martino ne ha fatta di strada da quando danzava nel talent di Maria De Filippi. Valerio Pino però ha un’idea ben precisa di come il collega sia riuscito a diventare un conduttore e ha lanciato delle shade in una recente intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo. Secondo Valerio, Stefano deve ringraziare le sue storie d’amore per il successo che sta avendo.

“De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”

Qualcuno ha ancora dubbi sul fatto che Pino sarebbe un perfetto concorrente del GF Vip?

L’ex ballerino di Amici aveva attaccato Stefanone già in un’intervista rilasciata a TvLo.