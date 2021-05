Nell’ultima edizione di Amici Leonardo Lamacchia ha fatto coming out dichiarandosi gay. Negli anni sono stati molti gli artisti LGBT che hanno partecipato al talent mariano e uno di loro ha dichiarato la sua omosessualità stamani da Adriana Volpe. Manuel Aspidi (Amici 2006/2007) a 14 anni di distanza dall’uscita del suo singolo ‘Soli a Metà‘ (uno degli inediti più belli mai partoriti da un alunno di Amici) ha deciso di rilasciare una nuova versione del brano, su etichetta Thomas Music and Art.

Il cantante ha presentato il suo pezzo a Ogni Mattina, dove ha anche fatto coming out.

“Io sono gay, vengo una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone, si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato.

Dirlo alla propria famiglia è importante. Per me è stata una liberazione. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind, che mi ha accolto come se non fosse successo niente. – riportano Isa e Chia – Le prime persone alle quali ho dichiarato questa cosa sono le mie migliori amiche che sono come delle sorelle e loro mi hanno incoraggiato. Ho iniziato prima con mia madre e le mie sorelle, loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: “Per noi sei speciale a prescindere“. Quando ho detto chi ero a mia madre lei mi ha detto: “Amore io sapevo che eri speciale sin da quando eri piccolo“. Un genitore lo sa.

I bambini sanno dove andarti a colpire. Io ero diverso, loro giocavano con i robot, io facevo altro e mi mettevo in disparte. Quando i bambini cominciano a discriminarti lo fanno ingenuamente, ma allo stesso tempo ferisce.

Una volta, terminato Amici, io facevo parte di una comitiva. Un giorno venne un ragazzo e mi disse: “Te sei fro**o perché hai pianto quando è venuta tua madre in trasmissione“. Mi infervorì in maniera particolare e non reagì nel migliore dei modi. Quello mi ha ferito molto”.