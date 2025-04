Amici: Ex Allievo Contesta Elodie e Offende Rudy Zerbi

Luca Napolitano, ex allievo di Amici del 2008, ha recentemente rilasciato un’intervista polemica a Fanpage, criticando gli attuali coach del programma. Dopo aver lavorato nel settore della musica e dell’insegnamento, Napolitano sta considerando un ritorno in TV, stimolato dai colleghi Pierdavide Carone e Valerio Scanu. Tuttavia, il cantante non ha esitato a commentare la professionalità dei coach, in particolare Rudy Zerbi, accusato di incoerenza, specialmente riguardo all’uso dell’autotune. Secondo Napolitano, Zerbi ha iniziato a enfatizzare la tecnica rispetto all’emozione, distorcendo il messaggio autentico della musica.

Inoltre, Napolitano ha espresso critiche verso Elodie, una delle artiste italiane più famose, affermando che la musica italiana proposta all’estero è diversa rispetto a quella di Elodie, che egli considera un’arista comune tra molte. Egli lamenta una perdita dell’identità musicale italiana, a favore di modelli internazionali già noti.

L’ex concorrente ha anche riflettuto sul ruolo del gossip all’interno di Amici, affermando che per molti rischia di diventare più importante la storia personale che il talento musicale. Napolitano ha vissuto questa dinamica sulla propria pelle con la sua ex compagna Alice Bellagamba. Tuttavia, nonostante le sue critiche, sembra spinto da un desiderio di riportare l’attenzione sulla musica piuttosto che sul dramma personale. Attualmente sta lavorando a un nuovo album e intende aiutare altri artisti a esprimere la propria voce, auspicando un ritorno del focus sulla musica.