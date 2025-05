Amici: Ex Allievo Arrestato per Possesso di Droga – La Storia

Esa Abrate, un ex allievo dell’edizione 2020-2021 di “Amici di Maria De Filippi,” ha condiviso attraverso una diretta TikTok le difficoltà vissute dopo il talent. Il cantante, seguito da Rudy Zerbi, ha rivelato di aver affrontato un periodo buio, culminato nell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel dicembre 2022, ha dichiarato di essere stato arrestato per due panetti da 355 grammi ma è riuscito a evitare il carcere grazie alla sua fedina penale pulita, ricevendo come pena solo dei domiciliari per un mese e mezzo.

Nonostante il difficile episodio, Esa ha evidenziato come questo sia stato un punto di svolta nella sua vita. Ha avviato un percorso di rinascita, lavorando su se stesso sia interiormente che esteriormente. Ha scelto con attenzione le persone che lo affiancano in questo nuovo cammino e ha ritrovato la forza che pensava di aver perso. La sua musica ha subito un’evoluzione in questo processo: Esa ha affermato di avere ora molte cose da comunicare al suo pubblico.

In un momento in cui sentiva di aver perso argomenti e motivazione, ora si sente tornato al cento per cento. Ha riscoperto le sue radici musicali, spaziando dalla musica classica a quella etnica, urban e hip hop, integrando esperienze di vita e influenze diverse nel suo lavoro. Esa ha concluso ringraziando i fan per il supporto che continua a ricevere e per la pazienza dimostrata nel seguirlo nel suo viaggio musicale.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it