Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare con la sua ventesima edizione ed anche quest’anno Maria De Filippi ha arruolato due professoresse inedite: Lorella Cuccarini e Arisa. Le due donne andranno a prendere il posto di Timor Steffens e di Stash dei The Kolors, che hanno lasciato la trasmissione.

A svelare in anteprima il nome della cantante di Sincerità è stato il portale DavideMaggio.it che ha così annunciato l’intero corpo docente: per il canto ci saranno Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa; mentre per la danza ci saranno Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Un cast all’insegna del #GirlPower dato che a parte Zerbi le professoresse sono tutte donne.

L’esordio delle nuove professoresse – insieme al resto del cast – avverrà nella prima puntata di Amici, in onda sabato pomeriggio alle 14.10 su Canale 5, quando si procederà con la formazione della classe e l’assegnazione dei primi banchi a disposizione.