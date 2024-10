Amici e sentimenti: Sarah e Holden al concerto di Mahmood

I fan di “Amici” sperano in una storia d’amore tra Sarah Toscano e Holden (Joseph Carta), ex allievi della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi. La loro amicizia è stata sempre oggetto di voci e gossip, nonostante le ripetute smentite da parte dei due. Recentemente, sono stati avvistati insieme al concerto di Mahmood, alimentando ulteriormente le speculazioni su un presunto flirt.

Durante la stagione di “Amici”, i due erano tra le coppie più apprezzate dal pubblico, sebbene avessero sempre definito il loro legame come una forte amicizia. Altri concorrenti, come Petit e Marisol e Mew e Matthew, avevano instaurato relazioni romantiche, ma Sarah e Holden hanno sempre mantenuto un profilo basso, concentrandosi sulla loro carriera musicale. La vincitrice della 23esima edizione ha collaborato con Holden per il brano “Ossidiana”, anche se il suo nome non è stato esplicitamente menzionato nel progetto.

I fan hanno ripreso a sperare dopo che Sarah e Holden sono stati fotografati insieme al centro commerciale all’inizio del mese. Queste immagini hanno prontamente circolato sui social media, riaccendendo l’interesse per sinergie tra i due ex allievi. Il recente avvistamento al concerto di Mahmood, il 21 ottobre 2024, ha ulteriormente rinvigorito le fantasie dei sostenitori della coppia.

Le speculazioni su una possibile storia d’amore sono state alimentate anche dai momenti condivisi durante la loro permanenza nella “Casetta” di “Amici”, dove molti fan avevano già notato un che di speciale tra loro. Nonostante le smentite e i tentativi di mantenere un’immagine di semplice amicizia, l’interesse del pubblico non si è affievolito.

Dopo diverse apparizioni pubbliche che fanno sospettare un legame più profondo, i dubbi sulla loro reale relazione persistono. I fan continuano a riporre speranze nel fatto che, dopo le tante negazioni, Sarah e Holden potrebbero aver finalmente trovato la chiave per trasformare la loro amicizia in qualcosa di più significativo.

In conclusione, il gossip su Sarah e Holden riempie le pagine dei social e delle riviste di gossip, portando i loro fan a sognare una possibile love story che va oltre l’amicizia.