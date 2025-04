Amici: Due ex concorrenti attaccano Francesco dopo le critiche a Daniele

Il ballerino Daniele Doria di Amici è al centro di polemiche dopo le critiche espresse da Francesco Fasano durante un confronto tra gli allievi. Fasano ha elogiato la ballerina Alessia, dichiarando di preferire sfidarla in finale piuttosto che Daniele, ritenendo Alessia più talentuosa. Inoltre, ha messo in discussione la versatilità di Daniele, affermando che non basta fare tante cose diverse per essere considerati versatili, ma è necessario saperle fare bene. Queste affermazioni hanno suscitato proteste tra i fan di Daniele e tra ex partecipanti del programma.

Alessio Di Ponzio, ex allievo costretto a lasciare per infortunio, ha reagito pubblicando la definizione di “umiltà” sui social durante il confronto, interpretato da molti come una frecciatina a Fasano. Anche Fabrizio Prolli, ex professore di Amici, ha sostenuto Daniele con un commento chiaro su Instagram, evidenziando che Francesco non può aspirare a fare ciò che Daniele riesce.

La polemica ha acceso il dibattito sui social: mentre alcuni considerano le parole di Fasano eccessive, altri sostengono che rivalità e giudizi siano normali in un contesto competitivo come Amici. La reazione di Daniele è stata di silenzio, ma la situazione potrebbe portare a chiarimenti nelle prossime puntate del programma. Così, le sfide ad Amici si svolgono non solo sul palco, ma anche nelle interazioni tra gli allievi.