Amici: Diego in crisi dopo il televoto, le osservazioni di Laura Valente

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 16 ottobre, una classifica inaspettata ha sorpreso gli allievi della scuola. Tre cantanti, Diego, Luk3 e Senza Cri, si sono sfidati al televoto presentando i loro inediti. Il risultato finale ha sconcertato tutti, in particolare Diego Lazzari, il quale, nonostante il suo successo sui social media con 2,2 milioni di followers su TikTok, si è piazzato solo al terzo posto con il 23% dei voti. Al secondo posto, con il 38% delle preferenze, si è posizionata Senza Cri, che non si aspettava affatto questo risultato. Luk3 ha conquistato il primo posto con il 39% dei voti. Questo risultato ha dimostrato che l’influenza dei social non è determinante nel contesto di Amici, dove gli allievi partono tutti dallo stesso livello e il giudizio finale dipende dai professori e dal pubblico.

Un momento significativo della giornata è stata la masterclass tenuta da Laura Valente, madre di Angelina Mango. Laura ha affrontato quattro cantanti: Vybes, Ilan, Niccolò e Chiamamifaro. Durante la masterclass, ha fatto complimenti ma anche critiche e suggerimenti costruttivi. A Chiamamifaro ha detto che si muoveva troppo nonostante avesse un pezzo fermo, invitandolo a esibirsi nuovamente seguendo le sue indicazioni. A Vybes ha chiesto perché rideva mentre cantava, suggerendogli di riflettere sul significato del testo. A Ilan, Laura ha detto che la sua canzone parlava di ottimismo,Eha incoraggiato a esprimere la sua musica senza trattenersi. L’unico ad aver completamente colpito Laura è stato Niccolò, per il quale ha confessato di aver sentito “qualche brividino”. Ha concluso dicendo che Niccolò sta seguendo la strada giusta e deve continuare a lavorare in questo modo.

Questa giornata ad Amici ha mostrato che, oltre ai follower e alla notorietà sui social, il talento e la dedizione sono ciò che contano davvero nel mondo della musica.