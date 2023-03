Amici di Maria, scoppia la lite tra due alunni: “Mi hai rotto, vattene a quel paese, mi stai antipatico”

Aria tesa nella casetta di Amici di Maria. Tutto è nato da un guanto di sfida che Rudy Zerbi ha lanciato ad Arisa e Wax e che loro non hanno accettato. Arisa a sua volta ha lanciato un guanto ad Aaron, che si è arrabbiato con Wax, perché non l’ha avvisato. Il cantante di Universale ieri ha chiesto al collega se avesse accettato la sfida di Rudy, ma Wax ha risposto in modo vago: “Sì, no, bo, non lo so“.

Oggi Arisa ha avvisato Aaron che lei e Wax non hanno accettato il guanto di Rudy e che invece ne hanno proposto un altro, un confronto su un pezzo con delle barre scritte.

Amici di Maria, lo scontro tra Aaron e Wax.

Appena Wax è arrivato in casetta, Aaron l’ha fermato: “Ma quindi dobbiamo scrivere delle barre e sfidarci? Perché ieri sera non me l’hai detto? Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio, questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida“.

La rabbia di Wax.

Wax però è sbottato: “Io non lo sapevo! Vabbè me lo sarò scordato. Ti ho fatto capire che non avevamo accettato il guanto di Zwerbi, ma della sfida di Arisa me lo sonos cordato. Oh bro, vattene a fare in c**o mi sono proprio rotto i co*****i po**a pu****a. Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in c**o per la seconda volta non ci sono problemi“.

Il rapper ha anche detto al collega che non gli sta simpatico: “E che ca**o vuoi con sta cosa? Io se mi reputo un artista e non un cantante dico quel che ca**o mi pare. Questo accanimento mi dà fastidio! E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell’asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino. Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti“.

Oggi ad Amici di Maria è stato Wax show.

Aaron dopo aver visto l’incontro di Wax con la prof Arisa e aver ricevuto il guanto di sfida chiede dei chiarimenti a Wax e… #Amici22 pic.twitter.com/1WBYbXv46o — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023