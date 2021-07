Con Temptation Island la De Filippi fa strage di coppie, ma con Amici di Maria ne crea altrettante. Se nell’ultima edizione del talent Giulia Stabile e Sangiovanni si sono innamorati e stanno vivendo la loro storia da diversi mesi, ad Amici di Maria 17 tra Bryan Ramirez e Paola De Filippis è scoppiato l’amore e oggi hanno celebrato un traguardo importante. Il ballerino ha chiesto alla compagna di sposarlo e lei ha detto di sì.

“Lei mi ha appena detto di sì. Quando sono caduto tu sei stata lì a rialzarmi. Mi hai dato forza anche quando la forza non l’avevo La mia vita è cambiata di 360° da quando ci sei tu. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita una e 1000 volte e perché sono sicuro che ci sono pochissimi amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo… TI AMO CON IL CUORE E NON SOLO”.