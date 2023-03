Amici di Maria De Filippi, svelati i nomi dei giudici del serale: chi sono

Quasi tutto pronto per l’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più amato del piccolo schermo italiano si prepara a tornare in onda su Canale 5 da sabato 18 marzo. Quest’anno a giudicare gli allievi in gara ci saranno dei nuovi giudici, li conosciamo benissimo e la loro presenza ha entusiasmato tutti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati i nomi dei nuovi giudici che faranno parte del serale di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di ieri, infatti, la pagina Instagram ufficiale del programma ha rivelato chi prenderà il posto di Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Quest’anno a giudicare gli allievi della scuola più amata d’Italia ci saranno il ballerino Giuseppe Gioffrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Non appena la notizia è stata resa pubblica, i fedeli telespettatori del programma hanno accolto positivamente la presenza dei nuovi tre giudici in questa edizione di Amici.

Per molti, infatti, l’arrivo di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffre si presenta come un’ondata di freschezza e di novità nel programma che, come già anticipato, partirà su Canale 5 da sabato 18 marzo.

Amici di Maria De Filippi, conosciamo meglio i giudici del serale

Non è la prima volta che Michele Bravi viene chiamato dalla padrona di casa per giudicare le performance dei ragazzi. Più volte, infatti, il cantante è stato ospite della trasmissione, in particolar modo delle puntate pomeridiane, per giudicare l’esibizione degli allievi della scuola.

Per quanto riguarda Cristiano Malgioglio, invece, c’è da dire che Maria De Filippi ha voluto fortemente il cantautore nel programma per la sua forte personalità, oltre che per il suo importante bagaglio artistico. Giuseppe Gioffrè, invece, è un ballerino siciliano che ha partecipato come allievo nel programma nel 2011. Dopo la sua esperienza nella scuola, il ballerino ha avuto la possibilità di lavorare con le più grandi star internazionali.