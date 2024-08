Amici di Maria De Filippi, quello che potrebbe succedere nel programma a Lorella Cuccarini sconvolge i fan

In base alle ultime indiscrezioni, la Rai vorrebbe proporre un programma in prima serata a Lorella Cuccarini che, nel caso, dovrebbe lasciare il Talent di Maria de Filippi

Con la fine della stagione estiva, ci apprestiamo ad assistere al ritorno dei nostri programmi televisivi preferiti. La programmazione autunnale infatti è in procinto di riappropriarsi del suo fedele pubblico, in attesa di vedere se e quali cambiamenti siano previsti all’orizzonte. In tale ottica, sarebbe emersa una recentissima indiscrezione che riguarderebbe una delle conduttrici più amate dagli italiani: Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini lascerà Amici?

La nota showgirl potrebbe vedersi affidata direttamente da mamma Rai una “prima serata”, costringendola così a dire addio al famoso talent di Maria De Filippi, “Amici“.

Possibile ritorno in Rai di Lorella Cuccarini

Il noto e storico talent targato Mediaset, Amici, è quasi in dirittura d’arrivo. Tra poche settimane, infatti, la scuola riaprirà i suoi battenti, accoglierà la nuova classe e rivelerà infine l’identità effettiva dei professori che torneranno a sedersi dietro le cattedre dello studio.

I più che collaudati volti noti del programma, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, non dovrebbero privarci della loro ormai autorevole presenza. In forse, invece, sarebbe l’insegnante di ballo Raimondo Todaro che potrebbe essere sostituito da Elena D’Amario oppure dall’ex allievo Adriano Bettinelli.

Queste indiscrezioni, tutte ancora da confermare, si aggiungerebbero a quella riguardante la probabile sostituzione dell’insegnante di canto Anna Pettinelli con la cantante Giusy Ferreri.

Per quanto riguarda, invece, il futuro di Lorella Cuccarini tutto è ancora da stabilire. La Rai la starebbe corteggiando con l’allettante proposta di un programma tutto suo in prima serata. Questo il rumor che a tal riguardo starebbe circolando:

“Nel mese più caldo dell’estate la showgirl romana ha un corteggiamento in corso. Ad essere insidiato è il suo rapporto con Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni la Rai, dove tutto è cominciato grazie all’intuito di Pippo Baudo che ha lanciato Lorella, vorrebbe riportarla a casa per affidarle una prima serata importante. La proposta è molto allettante“.

Possibile ritorno della Cuccarini alla Rai

A noi dunque non resta che aspettare che le carte vengano rivelate per scoprire quale futuro professionale attende la più amata dagli italiani.