10 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Gossip

Amici di Maria De Filippi, giuria in rivoluzione

Da stranotizie
Amici di Maria De Filippi, giuria in rivoluzione

La curiosità dei fan di Amici di Maria De Filippi è alta per sapere come sarà composta la giuria della fase Serale del popolare talent show. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Amadeus non dovrebbe più far parte del progetto e al suo posto potrebbe arrivare Alessandro Cattelan. Questa sostituzione potrebbe essere una scommessa importante per il programma, considerando che Amadeus si era integrato perfettamente nella scorsa edizione.

Non è nuova la voce di una possibile sostituzione tra Amadeus e Cattelan, e ora l’indiscrezione è tornata a circolare. C’è anche incertezza sul resto della giuria, in particolare per Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, che potrebbero non essere riconfermati. Maria De Filippi potrebbe cambiare in blocco i giurati di Amici e operare una rivoluzione. Elena D’Amario potrebbe essere a rischio a causa delle valutazioni poco incisive nella scorsa stagione, mentre Cristiano Malgioglio, nonostante la sua presenza scenica dirompente e la sua competenza, non può considerarsi al sicuro.

Tra i nomi caldi che potrebbero subentrare ci sono Alessandro Cattelan, Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia. La situazione è ancora incerta e non ci sono certezze sulla composizione della giuria della prossima edizione di Amici.

Articolo precedente
Aggiornamenti in diretta: notizie del 30 novembre 2025
Articolo successivo
Apertura Mega Pack FC 26: Sconvolgente!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.