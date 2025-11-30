Amici di Maria De Filippi, giuria in rivoluzione

La curiosità dei fan di Amici di Maria De Filippi è alta per sapere come sarà composta la giuria della fase Serale del popolare talent show. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Amadeus non dovrebbe più far parte del progetto e al suo posto potrebbe arrivare Alessandro Cattelan. Questa sostituzione potrebbe essere una scommessa importante per il programma, considerando che Amadeus si era integrato perfettamente nella scorsa edizione.

Non è nuova la voce di una possibile sostituzione tra Amadeus e Cattelan, e ora l’indiscrezione è tornata a circolare. C’è anche incertezza sul resto della giuria, in particolare per Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, che potrebbero non essere riconfermati. Maria De Filippi potrebbe cambiare in blocco i giurati di Amici e operare una rivoluzione. Elena D’Amario potrebbe essere a rischio a causa delle valutazioni poco incisive nella scorsa stagione, mentre Cristiano Malgioglio, nonostante la sua presenza scenica dirompente e la sua competenza, non può considerarsi al sicuro.

Tra i nomi caldi che potrebbero subentrare ci sono Alessandro Cattelan, Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia. La situazione è ancora incerta e non ci sono certezze sulla composizione della giuria della prossima edizione di Amici.