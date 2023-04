Amici di Maria De Filippi, censurate tre esibizioni: ecco quali

La sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi (che ha visto l’eliminazione di Ramon Agnelli) è finita circa una ventina di minuti prima del previsto. Questo perché – come scritto dalle talpe che hanno assistito alla registrazione – in fase di montaggio hanno tagliato ben tre esibizioni.

Una scelta dettata non si sa bene da cosa, ma nel dettaglio hanno rimosso tutto l’ultimo blocco: quello che ha portato i giudici a salvare Mattia Zenzola lasciando a rischio eliminazione Cricca e Ramon Agnelli. I tre alunni, prima di venir giudicati dai giudici, si sono infatti esibiti di nuovo ma tutte queste esibizioni non sono state mandate in onda.

Il ballerino di Raimondo Todaro ha presentato una coreografia contaminata sulle note di It’s My Life; quello di Alessandra Celentano ha fatto una variazione di danza classica su Le Tasche Piene Di Sassi; mentre il cantante si è esibito sulle note di Cercavo Amore di Emma.

Ramon dovrà sfidare gli eliminati provvisori della seconda e della terza partita al ballottaggio finale! #Amici22 pic.twitter.com/cgIPf2IynI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2023

Mattia è il secondo eliminato provvisorio e tornerà ad esibirsi al ballottaggio finale contro Ramon e l’eliminato provvisorio della terza partita! #Amici22 pic.twitter.com/ZIyHGKtmSC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2023

Cricca dovrà sfidare Ramon e Mattia all’eliminazione finale! #Amici22 pic.twitter.com/nvW67VVnvo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2023

È la prima volta nella storia di Amici di Maria De Filippi che tre esibizioni vengono tagliate così senza un reale motivo. Nel dubbio, la scelta che ha portato all’eliminazione di Ramon nei confronti di Cricca resta ancora un mistero.