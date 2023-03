Amici di Maria, colpo di scena a un passo dal serale: anticipazioni

Nelle ultime settimane i professori di Amici di Maria hanno assegnato alcune maglie per il serale. Tra i primi a conquistare la maglia dorata ci sono stati: Ramon, Isobel, ma anche Mattia, Samu e Gianmarco. Ma in uno degli ultimi daytime c’è stato un colpo di scena che ha spiazzato tutti gli alunni. La produzione del talent mariano ha annunciato che le maglie sono state annullate.

“Ogni professore ha selezionato i suoi talenti meritevoli di passare alla prossima fase del programma. Come sappiamo però non c’è posto per tutti. Quindi abbiamo deciso che nella prossima puntata, l’ultima pomeridiana della domenica verranno annullate tutte le maglie dorate. Le maglie saranno ritirate a tutti quelli che finora l’hanno avuta. Per determinare chi potrà accedere al serale verrà fatta una votazione da parte di tutti i professori di canto e ballo. Vi sveleremo le modalità di questo meccanismo durante la puntata”.

Amici di Maria: anticipazioni puntata del 12 marzo 2023.

In realtà non serve aspettare la puntata di domani, visto che è già stato tutto registrato lo scorso 3 marzo. A passare al serale sono stati 15 alunni: Angelina, Isobel, Ramon, Maddalena, Gianmarco, Samu, Alessio, Piccolo G, Federica, Mattia, Aaron, Cricca, Wax, NDG, Federica e Megan.

Due soltanto gli eliminati: Niveo e Benedetta Vari. La ballerina però non lascerà del tutto la scuola, ma cambierà solamente ruolo. Dopo che Benedetta è stata eliminata, Maria De Filippi le ha chiesto se le andasse di restare per ballare in coppia con Mattia durante il serale. Ovviamente la Vari ha accettato e la cosa non stupisce, visto che il mese scorso ha dichiarato: “Ho fatto così tanti sacrifici per ballare. Poi avevo accantonato la danza per stare accanto a mia madre. Quindi adesso Amici per me rappresenta qualcosa di mio e personale. Questa partecipazione al programma è regalarmi qualcosa tutto per me. Inoltre mi trovo così bene con tutti gli altri ragazzi. Diciamo che me la voglio proprio godere“.

Non solo eliminazioni e maglie del serale, domani ad Amici di Maria ci sarà anche Francesca Michielin…