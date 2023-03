Amici di Maria: chi sono le coppie di fidanzati della classe

Chi sono gli alunni fidanzati all’interno della classe dell’edizione 22 di Amici di Maria De Filippi?

La coppia più storica è quella formata dai ballerini Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Lui è un alunno di Alessandra Celentano ed è stato uno fra i primi a ricevere la maglia oro, mentre lei è arrivata al serale per il rotto della cuffia dopo aver cambiato in extremis il professore d’appartenenza. Entrata nella scuola grazie a Raimondo Todaro, poche settimane fa ha chiesto di cambiare insegnate e di passare a Emanuel Lo. Una mossa che non è stata ben vista da Todaro che le ha sostanzialmente detto: “Se non era per me non saresti mai entrata qua dentro gne gne gne“.

Un’altra coppia nata da tempo è quella composta dal cantautore Piccolo G e dalla cantante Federica Andreani. Entrambi sono stati arruolati durante la formazione della classe di settembre, il primo nel team di Rudy Zerbi mentre la seconda da Arisa. Il loro amore è sbocciato intorno a metà novembre sorprendendo tutti.

In casetta sembra iniziare una nuova tenera intesa… #Amici22 pic.twitter.com/bTBpTdgntB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

Amici di Maria De Filippi, sono tre le coppie del serale

La terza e ultima coppia del serale è quella composta dal cantante Cricca e dalla ballerina Isobel Kinnear. I due non hanno avuto grande risalto nel corso dei vari quotidiani e stanno insieme dalla prima settimana di febbraio. Lui fa parte del team di Lorella Cuccarini mentre lei è l’australiana fortemente voluta da Alessandra Celentano.

All’interno della casetta ci sono anche due ex: mi riferisco ovviamente ai ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. I due sono rimasti insieme un paio di mesi prima della rottura definitiva voluta da lei. Ora i due sono rimasti amici in buoni rapporti.