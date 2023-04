Amici di Maria, Annalisa sulla mancata vittoria: “Come mai ho perso…”

Quasi tutti ricordano la decima edizione di Amici di Maria e la mancata vittoria di Annalisa Scarrone. A trionfare nel marzo del 2011 fu Virginio Simonelli. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la cantante ha commentato quell’episodio ed ha confessato che se avesse parlato di più nel talent, forse quella finale sarebbe andata diversamente.

“Il televoto va rispettato sempre. Guardandomi indietro penso che se avessi parlato un po’ di più magari le cose sarebbero andate diversamente. – riportano Isa e Chia – I miei inizi prima di Amici di Maria? Fieramente ho cantato a matrimoni, a sagre, in localini piccolissimi con 4 gatti, in birrerie marce. Ho fatto tutto. Tutto serve e fa curriculum”.

Annalisa ha poi svelato il significato del nuovo singolo Mon Amour: “Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonava la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale. Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche“.

