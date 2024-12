Amici, come funzionano le giornate nella scuola: parla un’ex studentessa

Rebecca Ferreri ha partecipato per un mese e mezzo al programma Amici di Maria De Filippi, prima di essere eliminata in un pomeridiano non particolarmente applaudito. Nonostante l’esito, Rebecca porta con sé bei ricordi dell’esperienza: “Mi mancano i miei compagni. Sono sicura che li rivedrò, sento la mancanza. Auguro a tutti di andare avanti il più possibile, poi ci riabbracceremo”, ha dichiarato in un video su TikTok.

Rebecca racconta come si svolgessero le giornate nella scuola di Amici, sottolineando la routine intensa. Le giornate iniziavano presto e includevano lezioni di danza classica nei giorni in cui non c’era ginnastica. La convivenza con altri studenti era caratterizzata da momenti di ilarità, con alcuni cantanti che si rivelavano scoordinati. Lavorare con i professionisti era un’esperienza incredibile, che le ha permesso di scoprire carenze personali e di ricevere consigli che hanno cambiato le sue coreografie. Le giornate si concludevano solitamente tra le quattro e le sei, con Rebecca che spesso andava a dormire tardi, verso l’una, apprezzando la coesione del gruppo e le conversazioni condivise.

Per quanto riguarda i pasti, gli studenti preparavano il cibo. Alcuni, pur non sapendo cucinare, si sforzavano di contribuire. Teodora, in particolare, era la cuoca del gruppo, e Rebecca descrive i momenti conviviali intorno ai pasti. Alcuni mangiavano da soli, altri in piccoli gruppi, mentre i professori non condividevano i pasti con loro. Dopo le puntate, spesso si concedevano una pizza, un momento speciale di ritrovo che manca particolarmente a Rebecca.

Dal 2020, il daytime di Amici si è trasformato radicalmente a causa della pandemia, costringendo la produzione a trovare una soluzione per evitare contagi. Hanno quindi isolato i concorrenti in una casetta, monitorata dalle telecamere. Questa scelta ha avuto successo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul programma e sulla vita degli studenti, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.