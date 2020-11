Amici: il cantante Daniel Cosmic (che ha preso parte alla diciottesima edizione) è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bodyshaming nei confronti di una fan salentina, per questo motivo dovrà rispondere di diffamazione aggravata dai futili motivi.

A denunciare il cantante (per “denigrazione”, “offese pubbliche” e “cyberbullismo”) è stata la madre della ragazza (oggi 16enne) che lo scorso aprile venne presa a brutte parole dal cantante in diretta su Instagram.

In quell’occasione Daniel Cosmic (al secolo Daniele Piccirillo) disse: “Il tuo ragazzo ideale?Allora: commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare?. Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”.

Dopo queste “battute” che ironizzavano evidentemente sul peso, la ragazzina è finita da uno psicoterapeuta mentre sul web è montata la protesta contro il cantante, che ha prima provato a scusarsi (“Pensavo di essere divertente e invece sono stato un cogl**ne. Mi scuso con tutti”) e poi è stato costretto a chiudere il suo profilo Instagram.

Amici, Daniele Cosmic: le offese alla fan minorenne