Amici, cantante ammette il flop e parla della crisi: “Numeri non esaltanti”

Guardando i social sono tutti felici delle loro vite splendide, entusiasti delle loro carriere di successo, dei loro sold out, dei numeri pazzeschi e dei record in classifica, ma ovviamente non può essere sempre vero (o almeno non per tutti). Per fortuna c’è qualcuno che ha deciso di parlare la lingua della verità e di ammettere di non essere soddisfatto dei risultati del suo lavoro. Cricca in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato di non aver fatto i numeri che sognava su Spotify. Il cantante di Amici ha anche rivelato di essere andato in crisi e di aver deciso per questo motivo di partire per l’Africa insieme a sua madre.

“Ricordo che l’estate scorsa ero contentissimo: con la bella stagione è molto più facile essere felici, lo è per tutti, ma soprattutto lo è per chi canta in giro perché ci sono più concerti e più occasioni, per incontrare i fan o per farsi conoscere. – ha continuato il cantante di Amici – Verso gennaio sono entrato in crisi, come dicevo, ma ci tengo a dirlo non è stato nulla di serio: una crisi, per così dire, da ventenne. Non mi nascondo, mi lamentavo perché magari gli ascolti su Spotify non toccavano quelle punte, quei numeri che avevo sognato. Mi sentivo scoraggiato e di malumore. E allora sono partito in Africa con mia madre.

Mi sono reso conto che le cose importanti nella vita sono altre. Ma attenzione:l’ambizione va coltivata ma senza viversela male. Però diciamo che passare da zero a cento è facile. Ma lo è anche passare da 100 a 50. Non si e mai abituati: e capitato a me ed e capitato ad altri, bisogna cercare un equilibrio personale”.