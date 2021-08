Dopo Bryan Ramirez e Paola De Filippis, un altro ex ballerino di Amici convolerà presto a nozze. Si tratta di Michele Nocca, volto della quattordicesima edizione del talent mariano, la stessa vinta dai The Kolors e Virginia Tomarchio. Il ballerino ieri ha ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato, John Azzopardi, che gli ha detto di sì: “E lui mi ha detto di sì. Sono l’uomo più felice del mondo“.

“Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono letteralmente al settimo cielo, provo un’immensa felicità! Non avrei potuto sognare una proposta più magica. Per me è stato tutto perfetto, soprattutto quando ho visto l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettersi in ginocchio e chiedermi di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto di sì e ora e lo ridirei mille volte. Ti amo immensamente amore mio, brindiamo a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! Per sempre insieme”.