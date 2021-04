La quarta puntata del serale della ventesima edizione di Amici è stata registrata e queste sono le anticipazioni dettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Al contrario delle tre puntate precedenti, da questa assisteremo ad una sola eliminazione a settimana.

I tre artisti finiti al ballottaggio (perdendo nelle varie manche) sono stati Aka7Even, Enula e Tancredi. Il primo è stato salvato dai professori, uno fra gli altri due è invece l’eliminato.

Amici, prima manche

1° sfida: Sangiovanni forever young vs Aka7evencon 24k magic di Bruno Mars e vince Sangiovanni. Stash ama letteralmente il modo di scrivere di Sangio e gli fa un sacco di complimenti.

2° sfida: Serena vs Samuele (con il sopporto di Giulia). Vince Samuele. La Celentano dice che ha vinto solo grazie alla partecipazione di Giulia.

3° sfida: Deddy vs Aka sul guanto di sfida vince Deddy perchè ritenuto molto intimista, vero, toccante. Anche Aka ha ricevuto i complimenti, lo vedono migliorato rispetto alle prime puntate nonostante ciò non vince. Rudy critica le barre di Aka e soprattutto la sua pronuncia inglese.

Perdono gli intoccabili. Prima a salvarsi Giulia e va al ballottaggio Aka7even. (Molto arrabbiato, ha cantato Mi manchi).

Amici, seconda manche

Zerby/Celentanto sfidano Arisa/Cuccarini.

1° sfida: Raffaele vs Deddy e vince Deddy.

2° sfida: Enula vs Alessandro e vince Alessandro.

3° sfida: Serena vs Martina sul guanto di sfida (dimostrazione sul led di Francesca Tocca mentre balla Martina su cui sbavano tutti i maschi presenti sia in giuria che tra gli allievi). Quando balla Serena invece la Celentano fa mettere dietro di lei per la comparazione il video di Martina. Vince Martina, solo il Principe ha votato per Serena.

Perdono Zerbi/Celentano. Al ballottaggio Sangiovanni che canta Hype, Enula Con(torta) e Deddy. Zero passi. Primo salvo Sangiovanni. All’eliminazione Enula.

Amici, terza manche

Zerbi/Celentano decidono di sfidare ancora Arisa/Cuccarini ritenendo che Giulia e Samuele non siano da mandare fuori. Zerbi irrita le due prof facendoli prima risalire e poi facendole riscendere (per scherzare). Arisa crede che abbiano paura sapendo di non poter vincere contro il due di danza della Peparini.

1° sfida: Sangiovanni vs Tancredi con il guanto di sfida. Vince Sangiovanni sempre più apprezzato dai giudici.

2° sfida: Serena vs Alessandro vince Alessandro.

3° sfida: Deddy vs Raffaele vince Deddy. Secondo i giudici Arisa non dà a Raffaele canzoni cucite addosso a lui.

Perdono Arisa/Cuccarini e vanno al ballottaggio, deciso prettamente da Rudy che se ne prende la completa responsabilità, Raffaele con il sole alle finestre, Alessandro e Tancredi con fuori di testa. Primo a salvarsi Raffaelle. Al ballottaggio per l’eliminazione Tancredi.

Ballottaggio finale Aka, Tancredi ed Enula, ci sarà un solo eliminato. Salvo subito Aka.

L’eliminato di questa sera tra Enula e Tancredi lo scopriremo sabato.