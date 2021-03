La prima puntata del serale della ventesima edizione di Amici è stata registrata e queste sono le anticipazioni dettagliate riportate da Il Vicolo Delle News.

Maria inizia con tre buste in mano numero 1-2-3 e dice ad Emanuele di sceglierne una. Lui sceglie la 3 sulla quale c’è scritto sopra Zerbi-Celentano e saranno loro a scegliere chi sfidare. Scendono giù e scelgono di sfidare Arisa-Cuccarini.

Nello studio sono posizionati i giudici e sul piano al di sopra di loro sono seduti tutti i ragazzi e dietro i rispettivi professori. Ogni volta che una squadra viene chiamata in sfida scendono tutti e si posizionano lateralmente.

Come già annunciato i tre giudici sono: Stefano Di Martino, Emauele Filiberto e Stash Fiordispino. Ospiti Sabrina Ferilli che ha presentato la fiction che partirà da mercoledì su canale 5 e il duo comico Pio e Amedeo. Maria fa uno scherzo a Sabrina: le fa credere che deve decidere chi mandare a casa dei tre giudici per prendere il loro posto.

La prima manche viene vinta dalla squadra di Zerbi-Celentano e vanno al ballottaggio per l’eliminazione Rosa, Gaia e Tancredi. Rosa viene salvata dai giudici. Poi si esibiscono di nuovo Gaia e Tancredi e viene eliminata Gaia.

Seconda prova : Serena contro Rosa (guanto di sfida lanciato dalla Celentano), vince Serena. Prima polemica tra Celentano e Cuccarini. Secondo Lorella la coreografia era troppo fuori le corde di Rosa quindi non gliel’ha fatta preparare, pertanto han fatto decidere ai giudici, dopo aver visto la dimostrazione della professionista Giulia, se la sfida è equa e corretta da farsi. Se loro avessero deciso di sì la vittoria sarebbe andata a tavolino a Serena. Loro decidono che non è una sfida corretta quindi le fanno esibire su altre due coreografie preparate perchè la Celentano in realtà aveva in mente due guanti di sfida quindi danno vita al secondo, ma vince comunque Serena. Stefano dà ragione alla Celentano su Rosa.

Prima Prova : Martina in un passo a due con Alessandro contro Esa vince la coppia. La Celentano accusa la Cuccarini di non far mai esibire da sola Martina perchè consapevole di non essere in grado.

Nell’ultima manche Zerbi-Celentano decidono di sfidare Peparini-Pettinelli.

Prima Prova: Sangiovanni contro Aka che canta Acqua e Sapone, punto a Sangiovanni. Stash dice di Sangiovanni che anche se non fa le sue cose ci mette comunque la sua cifra stilistica ed è riconoscibile. Stefano dice che ascolta i suoi brani e quelli di Tancredi su spotify.

Seconda Prova: Samuele che fa un passo a due con Giulia contro Tommaso, vince Samuele. Il passo a due è stato stupendo.

Terza Prova: Enula contro Giulia e vince Giulia. Stefano si dice d’accordo con la Peparini che presentando Giulia ha detto che era una delle ballerine migliori quest’anno e lo ha confermato con la sua performance e interpretazione molto bella.

Vince la squadra di Pettinelli-Peparini, vanno al ballottaggio Deddy, Esa e Sangiovanni. I giudici salvano Sangiovanni e successivamente Deddy. Nel frattempo che salvassero quest’ultimo Maria De Filippi interroga Rosa chiedendole come sta, lei non risponde perchè tesissima per il suo Deddy.

A questo punto rimane Esa, ma Maria chiama tutti i ragazzi al centro studio e gli dice che possono andare in casetta. Loro pensano allora che non ci sarà una seconda eliminazioni ma la conduttrice sottolinea invece che avverrà ma saranno informati in casetta più tardi chi sarà.