Amici Anticipazioni: assegnate tre nuove maglie per il serale

Si sono appena concluse le registrazioni della nuova puntata di Amici che vedremo domenica pomeriggio e queste sono le anticipazioni. A diramarle come sempre è stata la pagina Amici News che ha rivelato che questa settimana vedremo assegnare ben tre maglie per il serale.

Alessandra Celentano, dopo aver assegnato la maglia per il serale a Ramon Agnelli e Isobel Kinnear ha dato un ticket per il serale anche a un altro suo ballerino, Gianmarco Petrelli, che nei giorni scorsi è andato in crisi proprio perché temeva di essere eliminato. Ora l’unico ballerino della Celentano a non avere (ancora?) la maglia è Paky, entrato nella scuola recentemente proprio su richiesta di lei.

Gianmarco Petrelli piange ad Amici dopo i commenti negativi sui social e confessa: “La mia più grande paura”#Amici22https://t.co/BlA5e5UKn6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 10, 2023

La seconda maglia assegnata questa settimana è stata data a Maddalena Svevi, ballerina di Emanuel Lo (che ha partecipato alla registrazione della puntata da remoto); mentre la terza e ultima è andata ad Angelina Mango di Arisa. Al momento è l’unica cantante ad averla.

L’allieva di Emanuel Lo ha conquistato la maglietta del serale essendo arrivata prima per l’ennesima volta alla prova di danza. Questa è stata la classifica settimanale stilata dai giudici esterni: Maddalena, Samu, Gianmarco, Megan, Alessio, Mattia, Benedetta, Paky.

Amici Anticipazioni, chi è al serale

Ramon Agnelli – Alessandra Celentano

Isobea Kinnear – Alessandra Celentano

Gianmarco Petrelli – Alessandra Celentano

Maddalena Svevi – Emanuel Lo

Angelina Mango – Arisa

Confermato il ritiro di Jore che ha abbandonato Amici per motivi personali.