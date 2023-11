«Amici, amiche e venditori di coriandoli, bentornati su “Il satiro scientifico”, la prima libro-rivista-collana-tuttecose al mondo nata per sbaglio dall’accoppiamento tra un divulgatore e un comico, tra un dotto e un idiota, tra un Nobel e un candidato Nobel. Una specie di ornitorinco impagliato a caso di cane che divulga duro ma dice

un sacco di cazzate.» “Storie di merda. Scienza, usi e costumi della materia fecale” è il secondo numero della rivista “Il satiro scientifico” a cura di Barbascura X. Qualche spoiler dei capitoli al suo interno, giusto per farvi un’idea:

⚠️ Il manuale delle tattiche di cacca a comando, di Jacopo De Luca

⚠️ Chimicacca,di Eva Munter

⚠️ Come si fa nello spazio (e altre difficoltà cosmiche), di Luca Perri

⚠️ Porta fortuna!, di Velia Lalli 💩🌈