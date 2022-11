Amici, Alessandra Celentano parla dei suoi ballerini e rivela: “Finito il programma non ho rapporti con loro”

Alessandra Celentano con venti edizioni all’attivo è attualmente la professoressa di Amici più longeva della scuola, per questo motivo viene spesso chiamata ironicamente ‘Preside’. Arrivata con la terza edizione nelle vesti di professoressa di danza classica, non ha più lasciato la cattedra neanche per una stagione.

Questa settimana è stata intervistata da TV Sorrisi & Canzoni dove ha avuto modo di parlare dei suoi ballerini di questa edizione. Di Rita Pompili ha detto (“è dislessica e discalculica. Ho capito le sue difficoltà e adottato un lavoro più adatto a lei); di Gianmarco Petrelli (“balla hip hop. Bello, alto, si muove bene: è uno di quelli che fuori lavorerà sicuramente). Di Ramon Agnelli, invece, ha detto (“nel classico è da manuale. E da un punto di vista tecnico è preparato per fare anche altri stili”).

Alessandra Celentano: “Tendo a non avere contatti personali con loro”

In venti edizioni la Celentano ha avuto a che fare con oltre un centinaio di ballerini, ma con nessuno di loro ha mantenuto un rapporto personale. Lo ha confermato anche Farida Kant di Drag Race Italia che ha partecipato out of drag all’edizione di Amici vinta da Emma Marrone. Una decisione – quella della prof – che continua a portare avanti salvo rare eccezioni, come ad esempio Anbeta Toromani.

“Tendo a non avere contatti personali con loro. Se li incontro parliamo, abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio i numeri di telefono. Anche dopo 10 anni mi danno ancora del “lei”. La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni”.