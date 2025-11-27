Amici 25, Tommaso si riscatta

Oggi è stata registrata la puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 30 novembre. Nessuna eliminazione per i ragazzi, ma solo classifiche e nuove sfide. Hanno vestito i panni di giudici della gara canto Stash e Carlo Verdone, mentre della gara ballo Eleonora Abbagnato. Quest’ultima ha svelato un dettaglio che riguarda Tommaso, l’allievo eliminato qualche settimana fa da Alessandra Celentano in modo sconvolgente.

Tommaso era stato eliminato dalla sua stessa insegnante, la Celentano, e il pubblico a casa si era ribellato per questa eliminazione, trovandola strana e ingiusta, visto che si tratta di un ballerino molto bravo. Prima di approdare nel talent show di Canale 5, Tommaso già lavorava nel mondo della danza. Eleonora Abbagnato ha fatto un graditissimo annuncio: il ballerino sarà presente allo spettacolo dello Schiaccianoci al Teatro dell’Opera.

Un grande riscatto per Tommaso, che ha così dimostrato alla maestra che fuori c’è chi lo ritiene un ottimo ballerino. I telespettatori si chiedono cosa ci fosse dietro la scelta della Celentano. Intanto, Maria De Filippi ha ospitato in studio Rettore con Arianna Forte e Mr Rain. La conduttrice ha anche fatto sapere che Isobel sarà assente nel programma per qualche tempo, visto che ha accettato di prendere parte a un nuovo progetto.

Nella registrazione di oggi, sono finiti in sfida Michele e Angie per il canto e Anna e Alessio per il ballo. I cantanti non si sono sfidati con le cover, come accade di solito, bensì con i loro inediti. La classifica della gara di ballo vede Emiliano al primo posto, seguito da Pierpaolo, Alex, Maria Rosaria, Paola e Alessio, e Anna. Spazio anche ai compiti in questa nuova puntata, con Maria Rosaria e Anna che si sono esibite per volere di Emanuel Lo, ma non lo hanno convinto. Opi ha dovuto esibirsi di fronte a un giudice esterno, il maestro Pennino, su richiesta di Rudy Zerbi.