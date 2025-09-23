Amici 25 svela i giudici: Gigi D’Alessio e Ranieri in arrivo

La venticinquesima edizione di Amici debutterà il 28 settembre, ma già si vocifera sul serale, previsto per la primavera 2026. Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico con due nomi di spicco della musica italiana.

Il primo è Gigi D’Alessio, che di recente ha lasciato la Rai e The Voice. Secondo Santo Pirrotta, nel suo bollettino Celebrity Watch di Vanity Fair, D’Alessio è in pole position per essere giudice al serale di Amici. Questa opportunità lo porterebbe al centro del prime time Mediaset, dove avrebbe già in cantiere vari progetti.

L’altro nome che è emerso è Massimo Ranieri, il quale ha espresso il desiderio di far parte del programma attraverso un’intervista su Il Messaggero. Ranieri ha dichiarato: “Io ad Amici? Perché no? Non mi farei chiamare ‘maestro’, ma ‘consulente’, che suona meglio. Se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone.” Nonostante il suo prestigio, alcuni considerano Ranieri meno adatto a un contesto di sfide e coreografie.

Se queste notizie venissero confermate, il serale di Amici 25 potrebbe vantare una giuria che unisce tradizione, popolarità ed esperienza. Maria De Filippi sembra intenzionata a fare un colpo grosso, promettendo sorprese per il pubblico.