14 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Gossip

Amici 25 news, Opi conquista Rudy e Lorella sorprende tutti

Da stranotizie
Amici 25 news, Opi conquista Rudy e Lorella sorprende tutti

Nel pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici 25, in programma per domenica 16 novembre. Per la gara di canto, i giudici sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan, mentre per il ballo sono intervenuti Giuseppe Gioffrè e Mariottini. Ospite musicale della puntata è stato Eddie Brock. Dalle anticipazioni di SuperGuidaTv, si apprende che non ci sono state eliminazioni, con Opi che ha sorpreso tutti conquistando il consenso di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Nel Daytime del 12 novembre, il pubblico ha visto che Michelle e Pierpaolo hanno superato le loro sfide. Durante la puntata, Maria Rosaria e Opi hanno tolto la maglia rossa, con Opi che ha dovuto sostenere un esame per dimostrare il suo valore. Con grande sorpresa, sia Lorella che Rudy gli hanno dato la sufficienza, ammettendo che ha mostrato un’esibizione diversa dal solito. Zerbi ha attribuito il successo di Opi anche alle assegnazioni, mentre è scoppiata una discussione accesa tra Anna Pettinelli e Rudy. Opi è rimasto nella Scuola, soddisfacendo la sua insegnante, mentre Paola non ha partecipato alla sfida poiché assente in studio.

Questa settimana, in sfida sono finiti Maria Rosaria e Pierpaolo tra i ballerini, e Michelle e Riccardo tra i cantanti. Riccardo ha deciso di mettersi in gioco per salvare Flavia, mentre Pierpaolo si è trovato in parità con Alessio, con Alessandra Celentano che ha deciso di mandarlo in sfida.

I cantanti hanno presentato i loro inediti di fronte a rappresentanti di diverse radio. Michelle ha cantato “Gipsy”, Gard “Inferno”, Angie “Poco, poco”, Plasma “Perdere te” e Opi “Fahrenheit”. Alessio ha svolto il suo compito senza ottenere la sufficienza da Celentano, ma Emanuel Lo si è dimostrato soddisfatto del suo allievo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Kiev in Prima Linea: Controllo Totale sulle Società Statali
Articolo successivo
Scopri il Potere di ‘Tutto Ciò Che Tocco’ in Roblox!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.