Amici 25 news, Opi conquista Rudy e Lorella sorprende tutti

Nel pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici 25, in programma per domenica 16 novembre. Per la gara di canto, i giudici sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan, mentre per il ballo sono intervenuti Giuseppe Gioffrè e Mariottini. Ospite musicale della puntata è stato Eddie Brock. Dalle anticipazioni di SuperGuidaTv, si apprende che non ci sono state eliminazioni, con Opi che ha sorpreso tutti conquistando il consenso di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Nel Daytime del 12 novembre, il pubblico ha visto che Michelle e Pierpaolo hanno superato le loro sfide. Durante la puntata, Maria Rosaria e Opi hanno tolto la maglia rossa, con Opi che ha dovuto sostenere un esame per dimostrare il suo valore. Con grande sorpresa, sia Lorella che Rudy gli hanno dato la sufficienza, ammettendo che ha mostrato un’esibizione diversa dal solito. Zerbi ha attribuito il successo di Opi anche alle assegnazioni, mentre è scoppiata una discussione accesa tra Anna Pettinelli e Rudy. Opi è rimasto nella Scuola, soddisfacendo la sua insegnante, mentre Paola non ha partecipato alla sfida poiché assente in studio.

Questa settimana, in sfida sono finiti Maria Rosaria e Pierpaolo tra i ballerini, e Michelle e Riccardo tra i cantanti. Riccardo ha deciso di mettersi in gioco per salvare Flavia, mentre Pierpaolo si è trovato in parità con Alessio, con Alessandra Celentano che ha deciso di mandarlo in sfida.

I cantanti hanno presentato i loro inediti di fronte a rappresentanti di diverse radio. Michelle ha cantato “Gipsy”, Gard “Inferno”, Angie “Poco, poco”, Plasma “Perdere te” e Opi “Fahrenheit”. Alessio ha svolto il suo compito senza ottenere la sufficienza da Celentano, ma Emanuel Lo si è dimostrato soddisfatto del suo allievo.