Amici 25: Emozioni e Sfide nella Scuola di Talenti Italiani

È appena iniziata la venticinquesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, un talent show molto seguito. Il 19 ottobre andrà in onda la quarta puntata, che vedrà la partecipazione di ospiti speciali come Irama e Chiamamifaro, ex concorrenti del programma.

Quest’edizione ha visto l’ingresso di diciotto allievi, tra cantanti e ballerini, che si esibiranno sotto la guida di sei professori: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto; Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per il ballo. Maria De Filippi continua a essere il fulcro del talent, puntando a valorizzare non solo il talento tecnico, ma anche il carattere degli artisti.

Novità di quest’anno include l’introduzione delle nomination, in cui gli allievi possono votare segretamente per decidere chi dovrà affrontare la sfida diretta. L’ultimo classificato della settimana va automaticamente in sfida.

Nella puntata registrata il 16 ottobre, Irama ha presentato il suo nuovo brano “Tutto tranne questo” ed ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di canto. Anbeta Toromani, invece, ha valutato la danza. Chiamamifaro ha presentato il suo singolo “Foglie”, mentre Francesca Tocca ha giudicato la sfida di ballo di Alex.

Le anticipazioni prevedono due sfide principali: Opi per il canto, valutato da Carlo Di Francesco, e Alex per il ballo, giudicato da Francesca Tocca. Durante le esibizioni, gli allievi hanno cantato brani come “Don’t stop believing” e “Think”, mentre nel ballo sono stati eseguiti pezzi come “4 Minutes” e “Una notte a Napoli”. Con le nuove regole e le competizioni in corso, “Amici 25” è già ricco di emozioni e colpi di scena.