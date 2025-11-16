Amici 25 con Ermal Meta e Eddie Brock in diretta oggi

Oggi su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del talent show “Amici”, giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti ci sarà il cantautore Eddie Brock, che presenterà il suo brano “Non è mica te”, divenuto molto popolare sui social con oltre 8 milioni di ascolti su Spotify.

I giovani talenti della scuola continuano il loro percorso, con allievi della categoria canto come Riccardo, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Gard, Angie e Opi, e della categoria ballo come Emiliano, Maria Rosaria, Alex, Anna, Pierpaolo, Paola e Alessio. A supportarli, ci sono i professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

In questa puntata, il superospite Eddie Brock giudicherà la gara di ballo insieme a Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini. I cantanti della scuola saranno valutati da Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo “Io ti conosco”, e da Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo.

Inoltre, ci sarà una sfida per Maria Rosaria, che sarà giudicata dal coreografo Federico Leli. Anche quest settimana riuscirà a superarla? Durante la puntata, i rappresentanti di tre network radiofonici valuteranno gli inediti di alcuni allievi: Barbara Rosseti di Radio 105, Filippo Ferraro di RDS e Mario Vai di Rtl 102.5 e Radio Zeta. L’appuntamento è fissato per oggi alle 14 su Canale 5.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo