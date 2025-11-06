Amici 25 anticipazioni: ospiti e sfide della nuova puntata

Si è svolta di recente la registrazione della settima puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 9 novembre su Canale 5. Tra gli ospiti in studio ci saranno Diana Del Bufalo, Ornella Vanoni, Virna Toppi e Annalisa, quest’ultima presenterà il suo ultimo singolo “Esibizionista”.

La puntata ha visto 14 allievi impegnati a dimostrare il loro talento per conquistare la permanenza nella scuola. Gli artisti in gara per il canto sono Opi, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, mentre per il ballo ci sono Alex, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna.

Stando alle anticipazioni, Pierpaolo, Maria Rosaria e Flavia hanno trionfato nelle loro sfide. La maestra Celentano ha reintegrato il ballerino Emiliano. Non sono mancati scontri tra i professori riguardo ai compiti per la settimana.

Riccardo ha superato il compito assegnato da Lorella Cuccarini, mentre Alex ha ricevuto una valutazione negativa. Durante l’esibizione di Alessio è scoppiata una accesa discussione tra i tre professori di ballo.

La gara di canto ha visto Valentina cantare “Man I Feel Like a Woman” e Gard esibirsi su “The Power of Love”. Opi, l’ultimo, ha eseguito “You Give Love a Bad Name”, ricevendo critiche da Rudy Zerbi. Nella gara di ballo, Emiliano ha sfidato le aspettative con “Ordinary”, mentre Paola ha chiuso la classifica danzando su “Per un’ora d’amore”.