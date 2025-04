Amici 24, TrigNo risponde a Malgioglio: “Che ca**o!"

Il cantante TrigNo ha avuto una serata di riscatto ad Amici 24, vincendo la quarta puntata del Serale con una performance accattivante in duetto con Nicolò sulla canzone "Un’estate italiana". Nonostante il successo che ha convinto gran parte del pubblico e di alcuni membri della giuria, Cristiano Malgioglio ha espresso un commento che ha lasciato TrigNo deluso. Malgioglio ha riconosciuto le belle voci dei concorrenti, ma ha affermato di essere stato triste ascoltando la loro esibizione.

Dopo la puntata, TrigNo ha manifestato il suo disappunto riguardo al giudizio del noto paroliere. In un’intervista nel daytime del giorno seguente, ha dichiarato: "Mi ha fatto un po’ ca**re il commento di Malgioglio" e ha evidenziato come l’intera platea fosse in piedi e divertita. Ha ribadito il suo stupore per il fatto che Malgioglio non si fosse lasciato coinvolgere dall’atmosfera festiva che aveva permeato la sala. La sua reazione mette in luce la sensibilità del giovane cantante nei confronti delle critiche, specialmente dopo un periodo difficile in cui aveva temuto di essere eliminato.

La serata ha portato anche altri eventi significativi, come l’eliminazione di Chiamamifaro e il ritorno di Sangiovanni, ma il focus è restato sulla performance di TrigNo e sull’inaspettata freddezza della giuria, in particolare da parte di Malgioglio. TrigNo ha quindi chiuso il suo sfogo con una certa esasperazione verso la posizione del giudice, cercando di difendere il valore del suo e del duetto di Nicolò.