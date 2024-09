Amici 24: svelata chi è la prof di danza che sostituisce Todaro

Nella 24esima edizione di Amici, il posto di Raimondo Todaro, ex ballerino e insegnante, è stato assegnato a Deborah Lettieri, una coreografa e ballerina del noto Crazy Horse di Parigi. Tra i candidati iniziali c’erano Elena D’Amario, Adriano Bettinelli e Stefano Oradei, accompagnati anche da Samuel Peron, famoso per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, Maria De Filippi ha scelto di sorprendere il pubblico con la nomina di Lettieri, che ha un background consolidato nel mondo della danza.

Deborah, conosciuta anche come Gloria Di Parma, ha precedentemente ricoperto il ruolo di giudice nel programma Dance Dance Dance di Sky. In un’intervista per Panorama, Lettieri ha discusso la rigorosa selezione di talenti al Crazy Horse, sottolineando che il tipo fisico richiesto è molto specifico; per esempio, la distanza tra i seni deve essere di 21 cm e altre misure corporee devono rispettare canoni precisi. Questa filosofia di selezione contribuisce a creare il famoso stile “clone” delle ballerine del Crazy Horse.

Il nuovo cast per la danza in Amici 24 comprende anche Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, mentre per il canto il team sarà composto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Raimondo Todaro ha ufficializzato la sua assenza dalla nuova edizione, esprimendo la sua gratitudine per gli anni spesi nel programma. Ha dichiarato che Amici rappresenta un’opportunità unica per chi ama insegnare, e di aver avuto una grande esperienza sia umana che professionale. Sebbene non sarà presente, ha voluto salutare il team, definendolo fantastico e augurando il meglio per la nuova stagione.

Con l’arrivo di Deborah Lettieri e l’assenza di Todaro, Amici 24 promette di portare novità e dinamicità, mantenendo alta l’aspettativa dei fan. La trasmissione continua a essere un punto di riferimento per i talenti emergenti nel mondo della danza e della musica, sotto la regia di Maria De Filippi.