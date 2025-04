Amici 24, secondo eliminato della quinta puntata: prime dichiarazioni

Nella quinta puntata del serale di Amici 24, ci sono state due eliminazioni, una delle quali è stata quella della ballerina Francesca Bosco. Un altro allievo a rischiare l’uscita è stato Senza Cri, che ha affrontato il ballottaggio insieme a TrigNo. Durante la sfida finale, Senza Cri ha cantato il suo singolo “Madrid”, mentre TrigNo ha eseguito “Maledetta Milano”. Dopo le esibizioni, si sono fatti i complimenti a vicenda e sono tornati con i rispettivi compagni. Maria De Filippi ha poi annunciato che a lasciare la scuola è stata Senza Cri, che si è mostrata visibilmente commossa e ha ringraziato i suoi compagni per il supporto ricevuto negli ultimi mesi.

Nei giorni precedenti, Lorella Cuccarini, la professoressa di canto, aveva convocato Senza Cri per discutere delle difficoltà che stava affrontando. La Cuccarini ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di libertà e sicurezza dell’allieva nelle performance. Ha affermato di aspettarsi che Senza Cri mostrasse il suo vero potenziale, paragonando le sue prestazioni del pomeridiano, in cui l’aveva sempre colpita, a un antipasto rispetto a quello che si aspettava dal serale. Lorella ha dichiarato di essere arrabbiata per non vedere il potenziale dell’allieva e le ha messo in guardia sul rischio di uscire dal programma se non riuscisse a canalizzare le sue emozioni nella musica. La professoressa ha concluso sottolineando la necessità di gestire le emozioni in modo costruttivo per poter avanzare nel concorso.