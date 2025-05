Amici 24: Premi e Vittorie – Scopri i Vincitori!

Durante la finale di Amici 24, sono stati assegnati diversi premi, oltre al premio finale e quello di categoria, grazie al supporto di sponsor come Enel, Oreo e Marlù.

Premiazione

Premio finale : 150.000 euro in gettoni d’oro.

: 150.000 euro in gettoni d’oro. Premio di categoria : 50.000 euro in gettoni d’oro.

: 50.000 euro in gettoni d’oro. Premio della Critica Enel : 50.000 euro, assegnato da una giuria di giornalisti italiani a Antonia, che ha superato Francesco.

: 50.000 euro, assegnato da una giuria di giornalisti italiani a Antonia, che ha superato Francesco. Premio Radio : conferito a Trigno, scelto da un panel di emittenti radiofoniche.

: conferito a Trigno, scelto da un panel di emittenti radiofoniche. Premio Unicità Oreo : 30.000 euro, vinto da Antonia.

: 30.000 euro, vinto da Antonia. Premio Keep Dreaming Marlù: 7.000 euro in gettoni d’oro per ciascuno dei cinque finalisti.

Nella distribuzione finale dei premi, Francesco Fasano e Alessia Pecchia hanno ricevuto 7.000 euro in gettoni d’oro, Trigno ha ottenuto 50.000 euro, Antonia ha portato a casa 87.000 euro e Daniele Doria ha vinto 157.000 euro in gettoni d’oro.

Il Premio della Critica è stato il più discusso, con Antonia che ha prevalso per pochi voti. Trigno ha ottenuto il Premio delle Radio, senza un premio in denaro associato. I premi speciali hanno visto Antonia come protagonista, riuscendo a portarsi a casa altri 30.000 euro. Nonostante i premi in palio, i finalisti sono tornati a casa con somme significative, consolidando il successo dell’edizione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it