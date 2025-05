Amici 24: Nicolò svela il forte legame con Trigno

A pochi giorni dalla finale di Amici 24, il cantante Nicolò è intervenuto in diretta su RDS per discutere la sua eliminazione dal talent show, che ha visto trionfare Daniele Doria e ha premiato Trigno nella categoria canto. Nicolò ha ricevuto un caloroso supporto dai suoi fan, ma ha rispettato la decisione dei giurati, affermando: “Rispetto assolutamente il parere dei giurati, sono persone che stimo. Amici è stato un percorso che mi ha dato tanto”.

Riguardo alla vittoria di Trigno, Nicolò ha dichiarato: “La vincita di mio papà! Sono molto contento”. Ha raccontato di come, durante il programma, scherzassero insieme a Chiara, definendosi in modo affettuoso come “figlio della coppia”. Ha sottolineato la crescita personale e artistica del collega, apprezzando le sue capacità di cantore e autore.

In risposta ai complimenti ricevuti per la sua voce, Nicolò ha menzionato un possibile futuro progetto musicale con Trigno, seguendo il consiglio di Amadeus, che aveva suggerito di realizzare un album di duetti. Nicolò ha descritto il suo rapporto con la fidanzata di Pietro, Chiara, come fantastico, riconoscendo la bellezza della loro “famiglia felice” all’interno del programma.

In conclusione, l’artista si prepara a intraprendere un nuovo percorso musicale, pronto a esprimere la propria arte al di fuori del contesto di Amici.

